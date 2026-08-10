Palermo, Gardini: «La conferma di Inzaghi è fondamentale. I tifosi? Dobbiamo meritarli giorno per giorno»

Il Palermo guarda al futuro con ambizione e con la consapevolezza di avere alle spalle un progetto destinato a svilupparsi nel lungo periodo. Alla vigilia dell’amichevole contro la Juventus a Perth, l’amministratore delegato Giovanni Gardini ha parlato alla Gazzetta dello Sport, affrontando diversi temi legati al futuro del club, dal rapporto con il City Football Group alle possibili sinergie con il Manchester City, passando per la conferma di Filippo Inzaghi e il rapporto con la tifoseria.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la possibilità che, con il ritorno in Serie A, possano aumentare le collaborazioni tecniche con il Manchester City. Alla domanda sulla possibilità di vedere in Sicilia giocatori non considerati indispensabili da parte di Enzo Maresca, Gardini ha risposto: «Esattamente. Non dobbiamo dimenticare che gli inglesi sono considerati extracomunitari dopo la Brexit. Quindi l’interazione è possibile solo a parità di categorie».





Il dirigente rosanero ha poi allontanato con decisione qualsiasi scenario legato a un possibile disimpegno del City Group dal Palermo: «Non è una possibilità. Il gruppo vuole aumentare il valore delle sue società nel tempo: non si basa sulla cultura dell’emergenza ma della programmazione. Ogni decisione è ponderata».

La filosofia della proprietà si riflette anche nella scelta di confermare Inzaghi sulla panchina rosanero. Per Gardini, la continuità rappresenta un elemento imprescindibile per la crescita: «Precisamente. Un anno in più di conoscenza reciproca aiuterà lui e noi. La continuità e la stabilità sono un presupposto ineliminabile di miglioramento, nella filosofia della proprietà».

Un altro punto centrale del progetto è il rapporto con la tifoseria, che continua a sostenere la squadra nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi anni. Gardini ha voluto sottolineare il valore della passione rosanero: «È un segnale. La passione della gente è qualcosa di straordinario che dobbiamo meritare giorno per giorno. I tifosi hanno capito che esistono anche gli avversari e che il viaggio, nonostante qualche incidente, potrà regalarci delle soddisfazioni permanenti».

Infine, l’ad del Palermo ha ribadito quello che è l’obiettivo principale della società: il ritorno in Serie A, ma con l’ambizione di rimanerci stabilmente. «Siamo tutti uniti, istituzioni comprese, nella prospettiva di andare in Serie A per rimanerci: non esiste altra opzione».

Il messaggio lanciato da Gardini alla vigilia della sfida con la Juventus è dunque chiaro: il Palermo vuole crescere attraverso programmazione, continuità e investimenti, con il City Group intenzionato a proseguire il proprio percorso e una tifoseria chiamata ad accompagnare la squadra verso un ritorno stabile nel massimo campionato.