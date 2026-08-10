Avelino: il Bari piomba su Palmiero

Dopo la retrocessione e in vista della nuova stagione in Serie C, il Bari è al lavoro per costruire una rosa competitiva. La dirigenza biancorossa, guidata da Pierpaolo Marino e Antonio Minadeo, è alla ricerca di giocatori di esperienza in grado di dare subito solidità alla squadra.

Tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe anche Luca Palmiero, centrocampista dell’Avellino. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano di Puglia, il giocatore rappresenterebbe un’idea concreta per il centrocampo del Bari.





Palmiero, forte di una lunga esperienza tra i professionisti, potrebbe garantire qualità e personalità alla mediana biancorossa. Al momento si tratta di un interesse, ma il suo nome è destinato a essere seguito con attenzione nelle prossime ore.