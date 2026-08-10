Palermo, continua la tournée in Australia: rosa in campo per l’allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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Continua la tournée del Palermo a Perth, in Australia. I rosanero si preparano alla sfida di domani contro la Juventus, in programma in amichevole, un appuntamento importante nel percorso di preparazione della squadra.

Intanto, il Palermo è appena sceso in campo per la seduta di allenamento odierna. A mostrarlo è stato lo stesso club sui propri canali social, con la squadra che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco per iniziare la sessione.


 

 

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