Corriere dello Sport: “Palermo, Spalletti avvisa la Juventus: «Inzaghi diventerà sicuramente un top, sarà una partita difficile»”

Il Palermo si prepara alla prestigiosa sfida contro la Juventus e, alla vigilia dell’amichevole, arrivano parole importanti da Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero non si fida della formazione rosanero e soprattutto mostra grande considerazione nei confronti di Filippo Inzaghi. Come racconta Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, per la Juventus sarà la penultima amichevole prima dell’inizio del campionato, fissato per domenica 23 contro il Frosinone.

Dopo il test contro l’Inter, i bianconeri troveranno un Palermo sulla carta meno impegnativo, ma Spalletti ha immediatamente messo in guardia i suoi sulla qualità della formazione guidata da Inzaghi.





Spalletti elogia Inzaghi e il Palermo

«L’allenatore diventerà sicuramente un top – ha sottolineato Spalletti a Sky – perché è stato un campione da calciatore ed è una persona che conosco bene. È molto umile, sa bene usare quelle caratteristiche, uno di quello che raspa e di quello che cerca di portare a casa più cose possibili. Ha calciatori che hanno giocato tutti in Serie A, per cui conoscono benissimo quello che è il loro mestiere e sarà una partita difficile».

Parole che, come evidenzia Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, certificano il rispetto con cui la Juventus si avvicina all’appuntamento con i rosanero. Spalletti conosce bene Inzaghi e ritiene che l’attuale allenatore del Palermo abbia le qualità per raggiungere livelli importanti anche in panchina.

Juventus, contro il Palermo gioca Perin

Ci saranno diversi cambiamenti nella Juventus rispetto alla formazione vista contro l’Inter. La prima novità riguarderà la porta, dove partirà Perin e non Di Gregorio.

Spalletti ha però precisato che la decisione non è legata alle critiche ricevute da Di Gregorio: «Dall’inizio del mercato abbiamo le stesse idee. Dopo aver giocato queste partite, abbiamo confermato quelle che avevamo, per cui si va avanti per la nostra strada. Di Gregorio ha fatto, secondo me, delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo. Poi è stato sfortunato sul secondo gol. Gioca Perin perché è una cosa che avevamo già preparato da prima. Un tempo per uno, un secondo tempo per ciascuno».

Secondo quanto ricostruito da Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, davanti a Perin potrebbe esserci una linea composta da Celik, Kalulu, Kelly e Cambiaso. Bremer non sarà disponibile.

Yildiz, Conceiçao e Kolo Muani candidati dal primo minuto

A centrocampo l’orientamento è quello di affidarsi alla coppia Douglas Luiz-Locatelli, mentre rimangono maggiori interrogativi sulla composizione del reparto offensivo.

Come riferisce Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, Conceiçao potrebbe essere premiato con una maglia da titolare dopo il gol realizzato nell’ultima uscita. Anche Yildiz e Kolo Muani sono candidati a partire dall’inizio, mentre resta da valutare l’utilizzo di McKennie.

Sicuramente non partirà titolare Gatti. Spalletti ha spiegato: «Non partirà dall’inizio perché ha un affaticamento, per cui poi si vedrà se ce ne sarà bisogno oppure no. Sarà un ragionamento che prevede 20 minuti, mezz’ora di partita, non di più, ecco».

Alajbegovic osservato speciale contro i rosanero

Grande curiosità anche attorno ad Alajbegovic. Il giovane bosniaco ha fornito buone indicazioni nella sua prima apparizione e contro il Palermo avrà un’altra occasione per mostrare le proprie qualità.

Il principale interrogativo tattico riguarda la possibile convivenza con Yildiz, considerando che entrambi tendono a muoversi sul versante sinistro.

Come sottolinea Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, parole particolarmente positive nei confronti di Alajbegovic sono arrivate anche da Boga: «L’ho trovato molto bene. Io sono uno che guarda tanto i video su YouTube, quindi lo conoscevo già, avevo già visto qualche sua skill. Questo tipo di giocatore a me piace tanto perché è, come diciamo, imprevedibile, fa cose che gli altri non possono fare. Quindi penso che sarà una qualità di cui avremo bisogno».

Boga dovrebbe trovare spazio a gara in corso, mentre Alajbegovic dovrebbe disputare soltanto una frazione.

La Juventus prepara dunque diversi esperimenti, ma l’attenzione sarà inevitabilmente rivolta anche al Palermo. Come emerge dall’articolo di Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, Spalletti considera quella di Inzaghi una squadra composta da giocatori esperti e abituati a categorie importanti. Un avversario che, nonostante la differenza di categoria, il tecnico bianconero non intende sottovalutare.