Catania, fideiussione fuori tempo massimo: si va verso il -5 in classifica

Il Catania non è riuscito a rispettare la scadenza del 10 agosto per il deposito della fideiussione e adesso rischia di iniziare il prossimo campionato con una pesante penalizzazione. L’ipotesi più severa porta a cinque punti di penalità, anche se sarà necessario attendere gli organi competenti per conoscere ufficialmente l’entità della sanzione.

La certezza, al momento, riguarda l’inadempimento. Come riportato da La Sicilia, il club rossazzurro non è riuscito a completare nei tempi previsti l’operazione necessaria per mettersi al riparo dalle conseguenze federali. Una situazione particolarmente delicata perché non rappresenta un episodio isolato: due stagioni fa il Catania era già stato penalizzato per una violazione legata alle scadenze e il precedente potrebbe pesare nella valutazione della recidività.





L’incubo del -5

Proprio la recidività rende particolarmente pesante lo scenario che si apre davanti al Catania. La Sicilia riferisce di una penalizzazione ancora da quantificare ufficialmente, indicando una forbice tra tre e cinque punti. Lo scenario del -5 rappresenterebbe evidentemente il colpo più duro, costringendo la squadra di Longo a partire con un handicap significativo.

Una penalizzazione maturata lontano dal terreno di gioco e che rischia di vanificare parte dell’entusiasmo costruito nelle ultime settimane.

La risposta della città era stata ancora una volta importante, con circa 9 mila abbonamenti sottoscritti. Sul campo, inoltre, il Catania aveva appena conquistato a Vicenza il passaggio del turno in Coppa Italia, guadagnandosi la sfida contro il Parma.

Tutto inevitabilmente oscurato dal mancato adempimento societario.

Il Catania ammette il mancato rispetto della scadenza

È stato lo stesso club a ufficializzare quanto accaduto attraverso una nota.

«Il Consiglio di amministrazione del Catania FC, facendo seguito alla precedente comunicazione di giovedì 6 agosto, si rammarica nell’informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto».

La proprietà e il board hanno assicurato di essere al lavoro per risolvere rapidamente il problema, dichiarandosi pronti ad accettarne le conseguenze.

Secondo quanto ricostruito da La Sicilia, Ross Pelligra avrebbe provato nelle ultime ore a far transitare dall’estero il denaro necessario, ma l’operazione non si è conclusa entro il termine federale.

Trantino: «Non bastano rassicurazioni»

La vicenda ha provocato anche la dura presa di posizione del sindaco di Catania, Enrico Trantino.

«Il mancato deposito della fideiussione entro la scadenza prevista è un fatto serio e preoccupante, che non può essere liquidato come un semplice inconveniente tecnico-burocratico».

Trantino ha ricordato come il precedente di due anni fa avrebbe dovuto spingere il club a modificare la propria organizzazione per impedire il ripetersi di una situazione analoga.

Il sindaco ha quindi chiamato direttamente in causa Pelligra: «Alla fiducia ricevuta dalla città, dai tifosi e dalle istituzioni deve corrispondere un’assunzione di responsabilità concreta».

Ancora più netto il passaggio conclusivo: «Non bastano rassicurazioni. Servono fatti e una spiegazione chiara alla Città su come si intenda cambiare passo».

Adesso la parola passa agli organi federali

La società dovrà innanzitutto regolarizzare la propria posizione, mentre successivamente arriverà il verdetto sulla sanzione.

Per il Catania resta dunque da capire quanti punti verranno effettivamente sottratti. L’ipotesi del -5 è quella più pesante tra quelle prospettate, ma dovrà essere confermata ufficialmente.

Nel frattempo Longo continua a lavorare con la squadra in vista della sfida di Coppa Italia contro il Parma. Il campo aveva restituito i primi segnali positivi della nuova stagione. Adesso, però, il Catania rischia di essere chiamato a recuperare fin dalle prime giornate punti persi non sul terreno di gioco, ma per una nuova inadempienza societaria.