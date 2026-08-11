Catania, fideiussione fuori tempo massimo: si va verso il -5 in classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Rosario Pelligra comunicato

Il Catania non è riuscito a rispettare la scadenza del 10 agosto per il deposito della fideiussione e adesso rischia di iniziare il prossimo campionato con una pesante penalizzazione. L’ipotesi più severa porta a cinque punti di penalità, anche se sarà necessario attendere gli organi competenti per conoscere ufficialmente l’entità della sanzione.

La certezza, al momento, riguarda l’inadempimento. Come riportato da La Sicilia, il club rossazzurro non è riuscito a completare nei tempi previsti l’operazione necessaria per mettersi al riparo dalle conseguenze federali. Una situazione particolarmente delicata perché non rappresenta un episodio isolato: due stagioni fa il Catania era già stato penalizzato per una violazione legata alle scadenze e il precedente potrebbe pesare nella valutazione della recidività.


L’incubo del -5

Proprio la recidività rende particolarmente pesante lo scenario che si apre davanti al Catania. La Sicilia riferisce di una penalizzazione ancora da quantificare ufficialmente, indicando una forbice tra tre e cinque punti. Lo scenario del -5 rappresenterebbe evidentemente il colpo più duro, costringendo la squadra di Longo a partire con un handicap significativo.

Una penalizzazione maturata lontano dal terreno di gioco e che rischia di vanificare parte dell’entusiasmo costruito nelle ultime settimane.

La risposta della città era stata ancora una volta importante, con circa 9 mila abbonamenti sottoscritti. Sul campo, inoltre, il Catania aveva appena conquistato a Vicenza il passaggio del turno in Coppa Italia, guadagnandosi la sfida contro il Parma.

Tutto inevitabilmente oscurato dal mancato adempimento societario.

Il Catania ammette il mancato rispetto della scadenza

È stato lo stesso club a ufficializzare quanto accaduto attraverso una nota.

«Il Consiglio di amministrazione del Catania FC, facendo seguito alla precedente comunicazione di giovedì 6 agosto, si rammarica nell’informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto».

La proprietà e il board hanno assicurato di essere al lavoro per risolvere rapidamente il problema, dichiarandosi pronti ad accettarne le conseguenze.

Secondo quanto ricostruito da La Sicilia, Ross Pelligra avrebbe provato nelle ultime ore a far transitare dall’estero il denaro necessario, ma l’operazione non si è conclusa entro il termine federale.

Trantino: «Non bastano rassicurazioni»

La vicenda ha provocato anche la dura presa di posizione del sindaco di Catania, Enrico Trantino.

«Il mancato deposito della fideiussione entro la scadenza prevista è un fatto serio e preoccupante, che non può essere liquidato come un semplice inconveniente tecnico-burocratico».

Trantino ha ricordato come il precedente di due anni fa avrebbe dovuto spingere il club a modificare la propria organizzazione per impedire il ripetersi di una situazione analoga.

Il sindaco ha quindi chiamato direttamente in causa Pelligra: «Alla fiducia ricevuta dalla città, dai tifosi e dalle istituzioni deve corrispondere un’assunzione di responsabilità concreta».

Ancora più netto il passaggio conclusivo: «Non bastano rassicurazioni. Servono fatti e una spiegazione chiara alla Città su come si intenda cambiare passo».

Adesso la parola passa agli organi federali

La società dovrà innanzitutto regolarizzare la propria posizione, mentre successivamente arriverà il verdetto sulla sanzione.

Per il Catania resta dunque da capire quanti punti verranno effettivamente sottratti. L’ipotesi del -5 è quella più pesante tra quelle prospettate, ma dovrà essere confermata ufficialmente.

Nel frattempo Longo continua a lavorare con la squadra in vista della sfida di Coppa Italia contro il Parma. Il campo aveva restituito i primi segnali positivi della nuova stagione. Adesso, però, il Catania rischia di essere chiamato a recuperare fin dalle prime giornate punti persi non sul terreno di gioco, ma per una nuova inadempienza societaria.

Altre notizie

Fideiussione-Pelligra-e1723228873164 (2)

Corriere dello Sport: “Catania, caso fideiussione alla vigilia del Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Corriere dello Sport: “Di Nardo infiamma la Serie B: Modena in pole, Palermo e Samp restano alla finestra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
palermo padova 1-0 (19) perrotta

Ex rosa, fatta per l’arrivo di Perrotta al Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo carrarese 5-0 (8) brunori

Tuttosport: “Il Bari all’assalto di Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
img-3073-1

Ex rosa, addio al Catania per Luperini: risoluzione contrattuale con gli etnei

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 081640

De Luca: «Salerno è pronta per Euro 2032» Ma Napoli rilancia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
pallone serie c 26 27 (1)

Serie C 2026/2027, svelati i gironi: nel Girone C arriva l’Inter U23

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini dopo l’aggressione: «Lascio la città, qui ci sono delinquenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
6a64bdf1f1b54

Aggressione a Trapani: il presidente Valerio Antonini finisce in ospedale. Il club condanna il “vile agguato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Screenshot 2026-07-22 070740

Il Resto del Carlino: “Il presidente della Reggiana conferma: «Bozzolan? Lo daremo al Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo monza 0-3 (8) vasic

Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (74) tifosi

Palermo, il Barbera fa il pieno: sold out la campagna abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, prove generali con la Juventus. Inzaghi schiera i big, Strefezza non si rischia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 082241

Repubblica: “Palermo-Juventus, notte di gala a Perth: Inzaghi cerca risposte, Strefezza deve aspettare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Nuovo-Barbera-1024x576

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo vola tra le candidate: progetto da 330 milioni per il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 074911

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Milano corre contro il tempo: Palermo e Roma più avanti sul fronte stadi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026