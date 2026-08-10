Catanzaro, Dorval sempre più vicino: tutto legato all’uscita di Favasuli

Il Catanzaro continua a lavorare per Mehdi Dorval, terzino del Bari. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’operazione è strettamente legata al futuro di Costantino Favasuli.

Il classe 2004 è infatti destinato al Napoli, con la trattativa che rappresenta il passaggio necessario per sbloccare l’arrivo di Dorval in giallorosso. Il Catanzaro, dunque, ha già individuato il sostituto e attende l’uscita di Favasuli per definire l’operazione. La pista Dorval resta quindi concreta e il club calabrese continua a lavorare per chiudere il colpo.



