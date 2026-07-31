Tuttosport: “Il Bari all’assalto di Brunori”

Il mercato delle squadre di Serie B e Serie C continua a regalare novità importanti. Come racconta Tuttosport, il Bari resta concentrato sul reparto offensivo e continua a seguire Matteo Brunori, mentre Foggia, Crotone, Catania e diversi club delle categorie inferiori hanno già definito numerose operazioni.

Secondo Tuttosport, il Bari continua a inseguire Matteo Brunori del Palermo. L’attaccante rosanero, protagonista con 11 reti nella prima parte della scorsa stagione prima del trasferimento alla Sampdoria, dove ha collezionato 3 gol in 16 presenze, rappresenta il grande obiettivo del club biancorosso per rinforzare il reparto offensivo.





Sempre in casa Bari, è ormai vicinissimo l’arrivo dell’esterno Alessio Tribuzzi, reduce dalla promozione in Serie B conquistata con il Vicenza.

Lo Spezia, invece, ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Luca D’Angelo e il suo staff. Contestualmente il club ligure ha definito un contratto biennale con il centrocampista Limonelli, svincolato dopo l’esperienza al Siracusa, e ha ceduto l’attaccante Lischetti al Vado dopo il rientro dal prestito alla Giana Erminio.

Il Foggia continua a rinforzare la propria rosa. Come evidenzia Tuttosport, il club pugliese ha fatto firmare un biennale al centrocampista senegalese Coulibaly, acquistato dal Südtirol, e ha ottenuto in prestito dal Benevento il difensore Sena. A centrocampo è vicino anche Haoudi, svincolato dopo l’esperienza alla Pro Vercelli, mentre in difesa si lavora per Di Pasquale del Crotone.

Proprio il Crotone ha ufficializzato l’ingaggio del trequartista Zak Ruggiero, arrivato dall’Audace Cerignola con un contratto biennale.

Tra le altre operazioni segnalate da Tuttosport, il Grosseto ha annunciato gli arrivi del centrocampista Sabattini, del portiere Cabella e dell’attaccante Fiorini, mentre la Folgore Caratese ha messo sotto contratto Spalluto e Ndoj.

Il Casarano ha rinforzato il centrocampo con Zanellato, proveniente dal Lecco, mentre il club lombardo ha sostituito il giocatore con il difensore Arena, arrivato dalla Salernitana.

Il Savoia ha ufficializzato gli acquisti degli attaccanti Nepi, proveniente dal Perugia dopo il prestito al Giugliano, e Scotti, arrivato dall’Avellino.

L’Ostiamare ha fatto firmare un contratto triennale all’attaccante Tonin, proveniente dal Pescara, mentre il Potenza è pronto a chiudere per il centrocampista Franzolini dell’Union Brescia.

Il Sorrento ha ufficializzato il difensore Evangelisti, arrivato dalla Cavese, mentre il Catania ha accolto il centrocampista Amendola, proveniente dalla Primavera del Sassuolo.

Infine, il Catania ha risolto il contratto con Luperini, che potrebbe proseguire la propria carriera alla Sambenedettese. Il club marchigiano prova inoltre a convincere Fischnaller, reduce dall’esperienza al Ravenna. La Pianese, infine, ha ceduto in prestito il centrocampista guineano Balde al Club Milano.