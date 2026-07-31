Gazzetta dello Sport: “Benevento, arriva Verdi. Pisa ufficializza Zanon, Cesena accelera sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con diverse operazioni che coinvolgono le squadre cadette. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Benevento è pronto ad accogliere Simone Verdi, mentre Pisa, Cesena, Südtirol e Juve Stabia continuano a rinforzare i rispettivi organici.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Benevento ha scelto Simone Verdi per rinforzare la trequarti. L’ex giocatore di Napoli, Bologna, Torino e Como è atteso oggi nel ritiro giallorosso per iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Antonio Floro Flores. Il club sannita aveva inizialmente puntato su Luigi Cherubini della Roma, ma il giovane talento ha preferito trasferirsi al Las Palmas, spingendo così il Benevento a virare sull’esperienza di Verdi.


Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il prossimo obiettivo dei campani è Silvio Merkaj, attaccante del Südtirol e compagno di squadra di Verdi nella passata stagione.

In difesa, la Sampdoria ha ufficializzato il ritorno di Mattia Viti, arrivato dal Nizza con un contratto quadriennale. Il Padova, invece, ha definito l’ingaggio del difensore Alessandro Dellavalle, che arriva in prestito dal Torino dopo l’esperienza al Modena.

Il Catanzaro continua a trattare con lo Spezia per il difensore Ruggero, mentre la Juve Stabia ha individuato in Tommaso Maggioni, proveniente dal Mantova, il rinforzo per la corsia difensiva. Il club campano valuta anche il possibile arrivo in prestito di Kumi dal Sassuolo.

La Gazzetta dello Sport riferisce inoltre che il Pisa, dopo aver accolto l’esterno offensivo Rao dal Napoli, ha ufficializzato anche l’arrivo di Simone Zanon dalla Carrarese. Sul fronte delle uscite, lascia invece il Palermo il terzino statunitense Kristoffer Lund, destinato al Birmingham City.

Molto attivo anche il Südtirol, che dopo aver ufficializzato l’acquisto di Rares Burnete ha ceduto Coulibaly al Foggia e continua a trattare con il Sassuolo per Skjellerup e Andrea Ghion.

Il Cesena prosegue il proprio mercato con gli arrivi ormai definiti dell’attaccante Alessandro Debenedetti, proveniente dal Genoa dopo l’esperienza all’Entella, e dell’esterno Antonio Fiori dal Mantova. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club romagnolo valuta anche Giovane dell’Atalanta, cresciuto proprio nel settore giovanile del Cesena prima del trasferimento a Bergamo nel 2018.

Anche la Carrarese si muove. Il club toscano ha riportato in prestito dalla Juventus il difensore Jonas Rouhi ed è in attesa del prestito dell’attaccante Bonfanti dal Pisa, operazione legata esclusivamente ai tempi di recupero del giocatore dopo l’infortunio rimediato nella passata stagione.

Infine, il Verona è pronto ad accogliere Samuele Mulattieri, atteso per visite mediche e firma dopo l’accordo con il Sassuolo da 4,5 milioni di euro. In direzione opposta è andato Kieron Bowie, valutato 10,5 milioni. Resta invece da definire il futuro di Walid Cheddira: il Verona ha rallentato la trattativa, mentre Frosinone e Lecce appaiono al momento più determinati. L’eventuale arrivo del polacco Sezonienko dal Lechia Danzica potrebbe modificare definitivamente gli scenari.

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