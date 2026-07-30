Lund dopo il trasferimento al Birmingham: “Molto felice di essere qui. Voglio vivere una grande stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
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Dopo l’ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo dal Palermo al Birmingham City, club che milita in Championship, Kristoffer Lund ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi con un breve videomessaggio pubblicato sui canali social della società inglese.

“Ciao Bluenoses. Sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di giocare davanti a voi e di vivere una grande stagione, ci vediamo” sono state le prime parole del terzino statunitense dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento nel club inglese, che conferma il suo entusiasmo nell’iniziare questa nuova avventura in Inghilterra e la voglia di mettersi subito in mostra davanti ai suoi nuovi tifosi.


Si chiude così l’esperienza del classe 2002 con la maglia del Palermo, vissuta tra luci e ombre. Approdato in Sicilia nell’estate del 2023, il calciatore disputa due stagioni con la maglia rosanero, collezionando 68 presenze e mettendo a segno 3 gol. Dopo il prestito della scorsa stagione al Colonia, Lund è pronta a vivere una nuova avventura con il Birmingham.

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