Nuovo Barbera, sospesa la seduta del Consiglio comunale: lavori riprenderanno alle 18

Si interrompe momentaneamente la seduta del Consiglio comunale di Palermo, chiamato a esaminare la delibera sulla convenzione per il futuro dello stadio Renzo Barbera.

Dopo le prime fasi dei lavori, la seduta è stata sospesa e riprenderà alle ore 18, quando l’Aula tornerà a discutere gli emendamenti alla convenzione tra il Comune e il Palermo FC.





Si tratta di un passaggio cruciale per il progetto di riqualificazione dell’impianto e per la candidatura di Palermo a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

La redazione di Ilovepalermocalcio.com seguirà in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull’esito della seduta e sulle decisioni del Consiglio comunale.