Gazzetta dello Sport: “Serie B, è caccia ai bomber: Verona scatenato, il Palermo pensa a Di Nardo”

Il mercato degli attaccanti entra sempre più nel vivo e promette di animare la Serie B fino agli ultimi giorni della sessione estiva. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le società stanno concentrando i propri sforzi sul reparto offensivo con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello tecnico del campionato dopo i 973 gol realizzati nella scorsa stagione, sfiorando il traguardo delle mille reti.

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club più attivo è il Verona, protagonista di un profondo restyling del reparto avanzato. L’Hellas ha già ufficializzato l’arrivo in prestito di Mattia Compagnon dal Venezia e ha definito anche l’operazione che porterà Samuele Mulattieri in gialloblù dal Sassuolo per 4,5 milioni di euro, mentre Kieron Bowie farà il percorso inverso con una valutazione di 10,5 milioni.





Il Verona, però, non si ferma qui. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, resta aperta la trattativa con il Napoli per Walid Cheddira, valutato quattro milioni di euro. L’Hellas dovrà però fare i conti con la concorrenza di Frosinone e Lecce. Inoltre il club scaligero ha presentato un’offerta al Lechia Danzica per l’esterno polacco Kacper Sezonienko, in attesa di una risposta.

Anche il Südtirol sta rivoluzionando il proprio attacco. Dopo la cessione della bandiera Raphael Odogwu al Treviso e con Silvio Merkaj vicino al Benevento, gli altoatesini hanno già individuato i sostituti. È arrivato in prestito dal Lecce Rares Burnete, reduce dall’esperienza alla Juve Stabia, mentre per il ruolo di centravanti il primo obiettivo resta Conrad Harder Skjellerup del Sassuolo, reduce dal prestito allo Spezia.

La Gazzetta dello Sport riferisce inoltre che il Südtirol ha effettuato un sondaggio anche per Massimo Coda, svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria. Sul bomber c’è anche la Salernitana, ma la possibilità di restare in Serie B e migliorare ulteriormente il proprio record realizzativo rappresenta un’opzione che lo affascina.

Tra le squadre più attive c’è anche il Pisa, che dopo aver confermato giocatori come Moreo, Meister e Tramoni, è pronto a ufficializzare gli arrivi degli esterni Rao, in prestito dal Napoli, e Ferrah dal Lille. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club toscano continua comunque a cercare una prima punta, seguendo con attenzione Andrea Adorante del Venezia, nonostante il rientro dall’infortunio sia previsto per ottobre, e Fabio Abiuso della Carrarese.

Per quanto riguarda il Palermo, l’arrivo di Dominic Vavassori ha aggiunto qualità sulla trequarti come alternativa a Johnsen sulla corsia sinistra. I rosanero potrebbero intervenire anche sulla fascia destra in caso di partenza di Le Douaron, ma non è escluso un ulteriore colpo offensivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, resta vivo l’interesse per Di Nardo del Pescara, valutato circa due milioni di euro.

Il Cesena, invece, continua a valutare la cessione di Cristian Shpendi e individua in Debenedetti del Genoa, reduce dal prestito all’Entella, il possibile sostituto. Per la fascia piace anche Fiori del Mantova, che ha concluso la scorsa stagione al Frosinone.

Restano aperte anche altre situazioni di mercato. Stiven Shpendi, di proprietà dell’Empoli, continua a essere un obiettivo del Padova, che però non ha ancora raggiunto la richiesta di 4,5 milioni di euro avanzata dal club toscano. Il Vicenza attende invece di valutare le condizioni di Frank Tsadjout prima di decidere se intervenire sul mercato offensivo.

Infine, tiene banco il futuro di Simone Pafundi. Come spiega ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic avrebbe chiesto alla società di non cedere il talento friulano, mentre il Catanzaro continua ad aspettare una risposta definitiva. Nessun movimento, invece, in attacco per la Cremonese, che prima dovrà alleggerire il reparto con le possibili partenze di De Luca, Djuric, Sanabria, Nasti e Bonazzoli.