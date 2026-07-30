Palermo, Ceccaroni a Ilovepalermocalcio.com: «Saremo aggressivi e coraggiosi. Hernani? Ti lascia a bocca aperta»

SANTA CRISTINA VAL GARDENA – Fiducia, voglia di migliorare e la consapevolezza che il Palermo dovrà convivere con la pressione di una piazza ambiziosa. Pietro Ceccaroni, tra i leader dello spogliatoio rosanero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena, soffermandosi sul lavoro di Filippo Inzaghi, sui nuovi acquisti, sugli obiettivi stagionali e sul proprio futuro.

«Con Inzaghi stiamo costruendo la difesa a quattro»





Il difensore ha spiegato come il nuovo staff stia lavorando con grande attenzione sull’organizzazione tattica.

«Noi stiamo sicuramente provando la difesa a quattro, che è la novità di quest’anno. Ci stiamo lavorando molto con il mister e con il vice D’Angelo. Facciamo tanto lavoro di reparto, su tutti i tipi di palloni e di situazioni. Siamo all’inizio, ma penso che stiamo lavorando bene in vista dell’inizio della stagione».

Sulle differenze rispetto agli ultimi anni, Ceccaroni aggiunge:

«Ci sono un po’ di differenze. Il difensore centrale è un ruolo più statico rispetto a quello del braccetto. Si lavora di più sull’impostazione e sulla fase difensiva, mentre ci sarà da occuparsi un po’ meno della fase offensiva negli ultimi trenta metri».

«La pressione a Palermo è normale»

Per Ceccaroni, indossare la maglia rosanero significa convivere con aspettative elevate.

«Quando giochi per il Palermo la pressione è inevitabile. Quando giochi per questa città e per questa maglia è normale. Io sono qui da tanti anni e ci sono abituato. Chi è arrivato quest’anno ha le qualità per gestirla. Noi dobbiamo pensare a dare tutto in campo, perché la nostra gente ci ha dimostrato che, quando lo facciamo, riconosce il nostro valore».

«La continuità farà la differenza»

Ripensando alla scorsa stagione, il centrale individua l’aspetto decisivo per il salto di qualità.

«Gli scontri diretti non li abbiamo giocati al massimo, soprattutto nel girone d’andata. Nel ritorno ci sono stati episodi, come a Monza e Frosinone, dove ci è mancata anche un po’ di fortuna nonostante ottime prestazioni. In Serie B la differenza la fa la continuità. Se una squadra riesce ad averla durante tutto il campionato, si troverà nelle posizioni di testa».

«Hernani è quello che mi ha sorpreso di più»

Tra i nuovi arrivati ce n’è uno che ha impressionato particolarmente Ceccaroni.

«Sono arrivati ragazzi con caratteristiche diverse. Hernani è quello che tecnicamente ha più qualità. In allenamento fa delle giocate che in pochi vedono e ti lascia stupito. Anche gli altri sono ragazzi seri, lavorano tanto e ci servivano».

«La concorrenza ci farà crescere»

Con il mercato ancora aperto, il difensore accoglie positivamente l’idea di una rosa sempre più competitiva.

«Sappiamo che il campionato sarà lungo e pieno di insidie. Ci sarà bisogno di tutti. La società vuole costruire una rosa forte, con tanti titolari, e dovremo battagliare ogni giorno in allenamento per conquistarci il posto».

«A Palermo sto benissimo»

Sul contratto in scadenza, Ceccaroni non guarda troppo avanti.

«Penso giorno dopo giorno, ad allenarmi bene e a conquistare la fiducia di tutti. Io mi trovo veramente bene a Palermo, la mia bimba è nata lì e siamo molto legati alla città. Poi vedremo cosa ci riserverà il futuro».

«Cerco di essere un esempio»

Pur senza cercare etichette, Ceccaroni riconosce il proprio ruolo nello spogliatoio.

«Ci sono tanti ragazzi che possono essere leader, chi con la voce e chi in maniera più silenziosa. Io cerco di aiutare soprattutto i giovani con l’esempio, allenandomi sempre al massimo e dando tutto ogni giorno».

«Con il Barbera pieno cambia tutto»

Infine il messaggio ai tifosi.

«Il loro entusiasmo inciderà tantissimo. Quando il Barbera è pieno e spinge è tutta un’altra atmosfera. Lo abbiamo visto contro il Catanzaro e in tante altre occasioni: ci regala emozioni uniche».

Alla domanda conclusiva su come descrivere il Palermo di Inzaghi con una sola parola, Ceccaroni non ha dubbi:

«Aggressivo e coraggioso. Abbiamo voglia di dominare e di fare la differenza in questo campionato, passando dal lavoro quotidiano».