Palermo-Iraklis 1-0: rosanero avanti al 45′, decide Le Douaron
Si chiude sul punteggio di 1-0 la prima frazione di gioco dell’ultima amichevole estiva del Palermo nel ritiro di Val Gardena contro i greci dell’Iraklis. A decidere finora il match è una rete firmata al 14′ da Jeremy Le Douaron.
La cronaca del primo tempo
L’avvio di gara vede ritmi alti e tanta agonismo in mezzo al campo, con le due formazioni intente a studiarsi. La prima vera occasione è di marca rosa con Gyasi al 10′, il cui tiro dopo un rientro da sinistra viene deviato in corner.
Quattro minuti più tardi il Palermo sblocca la partita: Augello pennella un gran cross su punizione per lo stacco di testa imperioso di Le Douaron, che batte il portiere greco Tsintotas per l’1-0.
Dopo un tentativo dalla distanza dell’Iraklis firmato Niset al 20′, l’attaccante francese del Palermo sfiora subito la doppietta personale al 23′, incornando di poco a lato su traversone di Ranocchia. I rosanero mostrano un’ottima fluidità di manovra e al 26′ regalano applausi con una splendida azione corale party da Fortin: una ragnatela di passaggi di prima intessuta da ben sei calciatori porta Pierozzi al tiro dal limite, uscito di un soffio.
Nelle battute finali della prima frazione, il Palermo sfiora ancora il raddoppio al 43′ con un’uscita dal basso da manuale conclusa da una stoccata dello stesso Le Douaron, ben respinta dal numero uno dell’Iraklis. I greci ci provano nel finale su piazzato, ma senza creare grattacapi alla difesa siciliana.
Si va negli spogliatoi con i rosanero in vantaggio per 1-0, al termine di 45 minuti convincenti per trama di gioco e tenuta difensiva.