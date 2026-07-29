Nuovo Stadio: il Consiglio comunale anticipa l’esame della convenzione per il Renzo Barbera

Il Consiglio comunale di Palermo avvierà domani l’esame della proposta di convenzione per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, anticipando di un giorno il calendario inizialmente previsto. La decisione arriva nonostante la comunicazione del Palermo Calcio, che nelle scorse ore ha annunciato l’intenzione di non proseguire nel progetto di riqualificazione dell’impianto.

L’apertura del dibattito consentirà ai consiglieri di analizzare il testo della convenzione e presentare eventuali emendamenti prima della votazione finale. L’obiettivo è rispettare la scadenza del 31 luglio, termine entro il quale dovrà concludersi l’iter amministrativo collegato alla candidatura di Palermo come sede degli Europei di calcio del 2032. Il testo definitivo della convenzione è stato trasmesso al Consiglio comunale nella serata di ieri, aprendo così l’ultima fase del percorso amministrativo.



