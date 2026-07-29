Arezzo, ufficiale l’arrivo di Andrea Cagnano dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
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Nuovo colpo in entrata per l’Arezzo, che rinforza la corsia mancina con un profilo di grande esperienza per la categoria. La società amaranto ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Avellino il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Cagnano. Il terzino sinistro classe 1998 ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028.

Il profilo del neo acquisto amaranto

Nato a Cantù il 17 giugno 1998 e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Cagnano vanta un curriculum di tutto rispetto tra i professionisti. In carriera ha vestito le maglie di Santarcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como, Sudtirol, Avellino e Pescara.


Complessivamente ha collezionato ben 200 presenze suddivise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di Serie C e playoff, arricchite da 4 gol e 8 assist. Un rinforzo di sostanza e affidabilità per lo scacchiere tattico amaranto.

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