Giornale di Sicilia: “Palermo, si sblocca il mercato in uscita: Lund verso il Birmingham, Appuah al Lommel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (23) Stredair Appuah

Non solo acquisti. Il Palermo continua a lavorare anche sul fronte delle uscite per alleggerire la rosa e definire gli ultimi movimenti di mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, alcune operazioni sono ormai vicine alla conclusione, con Kristoffer Lund e Stredair Appuah destinati a lasciare il club.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome più vicino all’addio è quello di Kristoffer Lund. L’esterno statunitense è infatti sempre più vicino al Birmingham e il trasferimento dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, rappresentando una delle cessioni ormai in dirittura d’arrivo per la società rosanero.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche Stredair Appuah ha ormai trovato la propria destinazione. Dopo il periodo trascorso in prova, il giovane francese è pronto a trasferirsi al Lommel con la formula del prestito, soluzione ritenuta la più adatta per consentirgli di trovare continuità e proseguire il proprio percorso di crescita.

Il Palermo, dunque, continua a operare su entrambi i fronti del mercato. Se da una parte la dirigenza è impegnata a regalare a Filippo Inzaghi gli ultimi rinforzi, dall’altra prosegue il lavoro per definire le uscite e arrivare all’inizio della stagione con una rosa pienamente in linea con il progetto tecnico.

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