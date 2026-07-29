Corriere dello Sport: “Palermo, Vavassori dopo Barba”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato e si prepara a chiudere un altro doppio colpo. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è ormai definito l’arrivo del difensore Federico Barba, mentre si avvicina anche l’esterno offensivo Dominic Vavassori, classe 2005 dell’Atalanta Under 23.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Barba è pronto a diventare un nuovo calciatore rosanero. Il centrale mancino, svincolato dopo l’esperienza al Persib in Indonesia, sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Per Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, si tratta di un profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi, che lo aveva già allenato ai tempi del Benevento e lo aveva richiesto anche nella scorsa stagione. Il suo arrivo non dovrebbe comunque comportare la partenza di uno degli attuali difensori centrali.





Sul fronte offensivo, Antonio La Rosa racconta sul Corriere dello Sport che il Palermo è in pole position per Dominic Vavassori. L’esterno offensivo dell’Atalanta Under 23, impiegabile sia da seconda punta sia sulla trequarti, è seguito anche da Monza e Verona, ma i rosanero confidano di chiudere l’operazione in tempi brevi.

Sempre secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta invece aperta la pista che porta a Issiaka Kamaté. La trattativa con l’Inter Under 23, già definita tra i club, ha registrato un rallentamento ma non è tramontata. Rimane inoltre tra i profili graditi a Inzaghi Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il prestito in Sicilia, anche se il suo futuro potrebbe essere in Polonia con il Rakow.

Per quanto riguarda le uscite, il Corriere dello Sport, attraverso Antonio La Rosa, conferma che Kristoffer Lund è ormai destinato al Birmingham.

Infine, il quotidiano torna anche sul tema del nuovo stadio Barbera. Come ricostruisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha comunicato di non poter proseguire nel progetto di riqualificazione qualora non venga ripristinato il testo originariamente condiviso della convenzione, annunciando in caso contrario la prosecuzione del rapporto con il Comune sulla base dell’attuale concessione in scadenza nel dicembre 2032.