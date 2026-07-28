Barbera, Lagalla: «Le modifiche non alterano il progetto, avanti con il Palermo per un obiettivo strategico»

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla interviene sul percorso che porterà il Consiglio comunale a esaminare la delibera relativa alla convenzione per il nuovo stadio Renzo Barbera, ribadendo la volontà dell’amministrazione di portare a termine il progetto insieme al Palermo FC.

«Dieci mesi di intenso lavoro sono oggi a un passo dalla conclusione attesa e fortemente voluta, in primo luogo dall’Amministrazione comunale e dal Palermo FC che, con il sostegno della Regione Siciliana, hanno sviluppato un confronto costante e costruttivo, giungendo, nel rispetto dei termini fissati, alla definizione di una proposta progettuale cantierabile e già completa delle autorizzazioni necessarie».





Lagalla spiega che, prima dell’approdo in Aula, il provvedimento è stato sottoposto alle verifiche degli uffici comunali, dalle quali sono scaturite alcune modifiche di carattere tecnico.

«Come è naturale che sia per un procedimento di questa rilevanza, esso è stato sottoposto al vaglio finale dei competenti uffici comunali, prima del definitivo passaggio in Aula. In tale fase sono state introdotte alcune necessarie modifiche di natura tecnico-contabile, corredate dai prescritti pareri di regolarità, che non modificano l’impostazione generale del provvedimento né alterano l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento, che resta un progetto strategico per Palermo, con investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro».

Il primo cittadino sottolinea quindi che l’amministrazione ha completato il proprio iter, trasmettendo la delibera al Consiglio comunale.

«L’Amministrazione comunale ha adempiuto con responsabilità ai propri compiti, trasmettendo la delibera al Consiglio comunale affinché, già da domani, possa svolgere le valutazioni di propria competenza. Sono certo che il Consiglio, nella sua autonomia, saprà affrontare l’esame degli atti con lo stesso senso di responsabilità dimostrato fin qui e con piena consapevolezza dell’immenso valore che il progetto riveste per il futuro della città».

Infine, Lagalla rivolge un messaggio sia al Palermo FC che ai tifosi rosanero, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo.

«Da parte nostra resta immutata la determinazione di proseguire nel rapporto di leale e proficua collaborazione con il Palermo FC, nella convinzione che il dialogo tra le parti sia la strada migliore per conseguire un obiettivo che appartiene all’intera comunità. Ai tifosi rosanero desidero rivolgere un messaggio tranquillizzante: l’Amministrazione comunale continuerà a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità e competenze, certo che anche il Palermo FC vorrà confermare la propria disponibilità affinché un progetto così importante possa giungere a compimento, nell’interesse dello sport, di Palermo e della sua grande passione calcistica».