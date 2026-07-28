Serie B, ufficiali date e orari delle prime cinque giornate: il Palermo debutta di domenica sera, Samp al Barbera nel Monday Night

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma con date e orari delle prime cinque giornate del campionato Serie BKT 2026/27. Per il Palermo di Filippo Inzaghi esordio casalingo in notturna contro la Juve Stabia, mentre la sfida alla Sampdoria sarà il posticipo del terzo turno.

I rosanero apriranno il proprio campionato domenica 23 agosto alle ore 21 al “Renzo Barbera” contro la Juve Stabia. La settimana successiva è in programma la prima trasferta stagionale, sul campo dell’Arezzo, fissata per domenica 30 agosto alle ore 19.





Il primo big match casalingo arriverà invece alla terza giornata: Palermo-Sampdoria si giocherà lunedì 7 settembre alle ore 20.30, nel Monday Night del turno.

Alla quarta giornata la formazione di Inzaghi sarà impegnata in trasferta contro l’Avellino: appuntamento domenica 13 settembre alle ore 15. Il ciclo delle prime cinque gare si chiuderà con il ritorno al Barbera, dove sabato 19 settembre alle ore 15 arriverà il Padova.

Il programma del Palermo

1ª giornata: Domenica 23 agosto, ore 21.00 – Palermo-Juve Stabia

2ª giornata: Domenica 30 agosto, ore 19.00 – Arezzo-Palermo

3ª giornata: Lunedì 7 settembre, ore 20.30 – Palermo-Sampdoria

4ª giornata: Domenica 13 settembre, ore 15.00 – Avellino-Palermo

5ª giornata: Sabato 19 settembre, ore 15.00 – Palermo-Padova