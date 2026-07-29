Giornale di Sicilia: “Le Douaron-Troyes, trattativa in stand-by: l’attaccante frena il ritorno in Francia”
Tra le operazioni in uscita del Palermo resta ancora da definire anche il futuro di Jérémy Le Douaron. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa con il Troyes non si è interrotta, ma al momento non registra passi avanti decisivi.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club francese continua a mantenere vivi i contatti con il Palermo per riportare l’attaccante in Ligue 2. A rallentare l’operazione, però, sarebbe la posizione dello stesso calciatore.
Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Le Douaron non appare infatti convinto dell’ipotesi di un ritorno in Francia. Una riflessione che, almeno per il momento, ha congelato la trattativa e impedisce di arrivare alla fumata bianca.
Il dossier resta comunque aperto e i contatti tra le parti proseguono, ma servirà prima il via libera dell’attaccante per consentire all’operazione di entrare nella fase conclusiva.