Palermo, Inzaghi: «Vogliamo essere all’altezza dei nostri tifosi. Preparazione? Siamo più avanti rispetto all’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
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Prosegue l’analisi di mister Filippo Inzaghi al termine dell’amichevole pareggiata 1-1 contro l’Iraklis. Oltre ai temi legati al bilancio fisico e al mercato, l’allenatore rosanero ha commentato l’incredibile risposta del pubblico palermitano alla campagna abbonamenti, facendo anche il punto sulla crescita tattica della squadra in vista dei primi impegni ufficiali.

L’abbraccio dei 10.000 abbonati: «Vogliamo essere alla loro altezza»

Interpellato sulla straordinaria risposta dei sostenitori rosanero — ben 10.000 tessere sottoscritte nei primi 10 giorni —, Inzaghi ha speso parole di grande affetto per la piazza:


«Lo sappiamo, sappiamo cos’è il nostro pubblico, l’abbiamo detto tante volte, noi dobbiamo cercare di essere alla loro altezza, ce la metteremo tutta, l’anno scorso ci siamo avvicinati, quest’anno speriamo sia l’anno buono».

Assetto tattico e mercato: «In crescita sui 60 minuti, servono esterni»

Rispondendo ai dubbi sull’assimilazione del 4-2-3-1 e sui presunti ritardi di amalgama rispetto alla passata stagione, il tecnico ha smentito con decisione le perplessità, difendendo le risposte arrivate dal campo:

«No, non penso, oggi secondo me la squadra ha fatto molto bene tecnicamente, ha fatto ottime combinazioni. Oggi abbiamo giocato per 60 minuti, poi i cambi, i ragazzi, poi la partita ha poco senso. Per 60 minuti, 75, siamo in grande crescita, è chiaro che sappiamo che dobbiamo prendere degli esterni, però oggi chi l’ha fatto, Pierozzi ha avuto occasioni, ha fatto molto bene, Gyasi ha fatto un’ottima partita, per cui sono molto contento, secondo me siamo molto più avanti dell’anno scorso».

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