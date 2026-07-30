Corriere dello Sport: “Palermo, sprint sul mercato. Vavassori vicino, Barba già al lavoro”

Il Palermo accelera dentro e fuori dal campo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero continua a muoversi con decisione sul mercato mentre arrivano segnali incoraggianti anche dall’ultima amichevole del ritiro, terminata 1-1 contro l’Iraklis.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dopo l’ufficializzazione dell’arrivo del difensore Federico Barba, la priorità della dirigenza è chiudere l’operazione Dominic Vavassori. L’esterno offensivo dell’Atalanta Under 23 è ormai a un passo dal Palermo, che grazie alla formula del prestito oneroso ha superato la concorrenza di Monza e Verona, portandosi in pole position per assicurarsi il classe 2005.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta viva anche la pista che porta a Issiaka Kamaté, esterno dell’Inter Under 23, profilo che continua a essere seguito con attenzione dal direttore sportivo Carlo Osti.

Intanto Federico Barba ha già raggiunto il ritiro di Santa Cristina Val Gardena ed è stato presentato alla stampa. Il difensore mancino, reduce dall’esperienza al Persib Bandung, ha spiegato le ragioni della sua scelta.

«Una piazza come Palermo ti spinge ad accettare velocemente. Inzaghi? Conosco il mister, è un vincente. È stato sicuramente un fattore nella scelta di questa mia nuova esperienza», ha dichiarato il neo difensore rosanero.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport, attraverso Antonio La Rosa, conferma anche l’ufficialità del trasferimento di Stredair Appuah al Lommel, con la formula del prestito.

Per quanto riguarda il campo, il Palermo ha pareggiato 1-1 contro l’Iraklis nell’ultimo test del ritiro. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra di Filippo Inzaghi ha mostrato progressi sul piano delle geometrie, della verticalizzazione del gioco e della pericolosità sui calci piazzati.

Il vantaggio rosanero è arrivato al 13′ con Le Douaron, bravo a trasformare in rete di testa una punizione calibrata di Augello. L’attaccante francese, preferito inizialmente a Pohjanpalo, si è reso pericoloso anche in altre due occasioni.

Nella ripresa è arrivato il pareggio dell’Iraklis con Nizet, che dopo aver colpito una traversa ha sfruttato un errore di Ranocchia, firmando l’1-1 con un sinistro dalla distanza. Nel finale il Palermo ha sfiorato il nuovo vantaggio con Pierozzi e Pohjanpalo, ma ha rischiato anche di perdere la gara con la traversa colpita da Rodriguez.

Al termine dell’incontro, Filippo Inzaghi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante il ritiro.

«È stato un ottimo test. La squadra ha fatto molto bene tecnicamente. Bilancio di questo ritiro? Siamo molto più avanti rispetto all’anno scorso. Abbiamo lavorato bene e non ci sono stati intoppi».

Infine, un passaggio anche sul mercato.

«Barba è una garanzia. Penso che una rosa di 22-23 giocatori sia importante per tenere alto il ritmo anche in allenamento».