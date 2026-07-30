Giornale di Sicilia: “Barbera, corsa al salvataggio: il sindaco prova a ricucire con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo manchester city (128) Mirri soriano

Il futuro del progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera si gioca nelle prossime ore. Come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, dopo lo scontro esploso sulla convenzione, il sindaco Roberto Lagalla ha avviato un’intensa interlocuzione con il Palermo FC nel tentativo di evitare la rottura e salvare un’operazione da 300 milioni di euro, fondamentale anche per la candidatura dell’impianto a UEFA Euro 2032.

Secondo Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, l’unica strada percorribile è rappresentata dagli emendamenti che il Consiglio comunale potrebbe introdurre alla delibera sulla concessione dello stadio. Tra i punti che hanno provocato il duro confronto figurano il pagamento della Tari, le spese di manutenzione delle aree limitrofe all’impianto e la responsabilità per eventuali danni allo stadio, anche in caso di eventi eccezionali come un terremoto.


Come evidenzia ancora Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, da ieri mattina il primo cittadino e il suo entourage sono in costante contatto con la dirigenza rosanero nel tentativo di trovare una soluzione condivisa. Il confronto ha avuto effetti anche sull’attività del Consiglio comunale, che ha rinviato altri provvedimenti urgenti per concentrare l’attenzione sulla convenzione del Barbera.

Il tempo, però, stringe. Restano soltanto pochi giorni per sistemare le criticità e mantenere viva la candidatura dello stadio agli Europei del 2032. Per questo motivo, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo ha convocato una seduta alla quale prenderanno parte il ragioniere generale, il segretario generale, il capo di gabinetto, gli assessori competenti e i dirigenti comunali coinvolti nel procedimento. Dal Governo nazionale, riferisce il Giornale di Sicilia, seguono con attenzione l’evolversi della vicenda anche il ministro Andrea Abodi e l’onorevole Carolina Varchi, che hanno sostenuto il percorso amministrativo nei mesi scorsi.

Già nelle ore successive allo scontro, ricorda Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, il sindaco Lagalla aveva lanciato un messaggio distensivo.

«L’amministrazione continuerà a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità e competenze. Certo che anche il Palermo FC vorrà confermare la propria disponibilità affinché un progetto così importante possa giungere a compimento, nell’interesse dello sport, di Palermo e della sua grande passione calcistica».

Dopo i pareri favorevoli, seppur condizionati, espressi dal segretario generale Raimondo Liotta e dal ragioniere generale Bohuslav Basile, la decisione passa adesso interamente nelle mani del Consiglio comunale.

Infine, il Giornale di Sicilia riporta anche la posizione dei gruppi di opposizione, che chiedono un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

«La città non vuole assistere a questo fallimento. La candidatura agli Europei del 2032 rappresenta un’occasione che va ben oltre lo stadio. Per questo siamo pronti a fare la nostra parte fino all’ultimo minuto utile. Il sindaco dimostri di essere all’altezza della responsabilità che gli è stata affidata. Il tempo degli alibi è finito. Adesso servono capacità, responsabilità e atti concreti».

Altre notizie

resizer (1)

La Sicilia: “Barbera, la Regione avverte il Comune: i 60 milioni possono essere rivalutati se cambia il progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
resizer

La Sicilia: “Barbera, ultime ore decisive: scontro su profitti ed esenzioni per la candidatura a Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 062445

Palermo, Ceccaroni a Ilovepalermocalcio.com: «Saremo aggressivi e coraggiosi. Hernani? Ti lascia a bocca aperta»

Angelo Giambona Luglio 30, 2026
Immagine

Palermo-Iraklis 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi: «Rosa da 22-23 titolari è importante. Vavasori? Ci darà l’imprevedibilità che ci mancava»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi: «Vogliamo essere all’altezza dei nostri tifosi. Preparazione? Siamo più avanti rispetto all’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi: «Soddisfatto del ritiro, ora testa all’Australia e alla Coppa Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
80da2ab7-d891-4e90-a6dc-9d9485c6632a

Palermo-Iraklis 1-1: Le Douaron illude, poi i greci pareggiano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo-Iraklis 1-0: rosanero avanti al 45′, decide Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
91e03c94-7cb5-462a-90e2-8a142c54ab7f

Palermo-Iraklis, le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Nuovo Renzo Barbera: il Consiglio comunale anticipa l’esame della convenzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026

Ultimissime

palermo manchester city (128) Mirri soriano

Giornale di Sicilia: “Barbera, corsa al salvataggio: il sindaco prova a ricucire con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Barbera, la Regione avverte il Comune: i 60 milioni possono essere rivalutati se cambia il progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
resizer

La Sicilia: “Barbera, ultime ore decisive: scontro su profitti ed esenzioni per la candidatura a Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 062445

Palermo, Ceccaroni a Ilovepalermocalcio.com: «Saremo aggressivi e coraggiosi. Hernani? Ti lascia a bocca aperta»

Angelo Giambona Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 065907

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Stadio, corsa contro il tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026