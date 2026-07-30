Ritiro Palermo 2026: i rosanero salutano la Val Gardena (video)

Si è concluso il ritiro estivo 2026 del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena, dove i rosanero hanno lavorato per venti giorni presso il centro sportivo Mulin da Coi. Un periodo intenso, caratterizzato da un programma di allenamenti mirato sia alla preparazione atletica che agli aspetti tattici in vista della nuova stagione.

Nel corso del soggiorno in Alto Adige, la squadra di Filippo Inzaghi ha disputato cinque amichevoli, chiudendo il bilancio con due vittorie, due pareggi e una sconfitta.





Per salutare Santa Cristina e ripercorrere i momenti più significativi del ritiro, il Palermo ha pubblicato sui propri canali social un video celebrativo che racchiude immagini degli allenamenti, delle partite e della vita quotidiana del gruppo durante le tre settimane trascorse in Val Gardena.

Adesso i rosanero sono pronti per continuare la loro preparazione prestagionale in Australia, dove saranno impegnati nelle amichevoli contro il Melbourne City e la Juventus.

Di seguito il video: