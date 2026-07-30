Avellino, UFFICIALE: Todisco ceduto a titolo definitivo al Foggia

L’Avellino continua a muoversi sul mercato in uscita. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancoverde ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Todisco, che da oggi è un nuovo calciatore del Foggia. Per il difensore, classe 2002, si apre una nuova esperienza con la maglia rossonera, dove proverà a ritagliarsi un ruolo importante e a dare il proprio contributo.

Questo il comunicato del club:





“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”