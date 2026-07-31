Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni e a una punta”

Il Palermo si avvicina alla conclusione del proprio mercato estivo, con la rosa ormai quasi definita e gli ultimi interventi concentrati esclusivamente sul reparto offensivo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’imminente arrivo di Dominic Vavassori consentirà a Filippo Inzaghi di completare un’altra casella dell’organico, mentre il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti prosegue sugli ultimi tasselli necessari.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le priorità del Palermo sono ormai ben delineate: servono uno o due esterni offensivi e un attaccante che possa rappresentare un’alternativa a Joel Pohjanpalo. Per quanto riguarda le corsie offensive, tra i profili ancora monitorati resta Issiaka Kamaté dell’Inter Under 23.





Il Giornale di Sicilia, attraverso Massimiliano Radicini, sottolinea che tra Palermo e Inter esiste già da tempo un’intesa di massima, ma l’operazione non è ancora stata definita perché manca il via libera del giocatore. Sul giovane francese continua inoltre a esserci l’interesse di diversi club stranieri, fattore che rende la trattativa più complessa.

Per l’altro esterno offensivo, invece, la dirigenza rosanero guarda con sempre maggiore attenzione ai mercati internazionali. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il panorama italiano offre poche soluzioni con le caratteristiche richieste da Filippo Inzaghi: un giocatore capace di partire dalla fascia destra, puntare l’uomo e rientrare sul piede forte. Per questo motivo il Palermo starebbe monitorando diversi campionati esteri alla ricerca dell’occasione giusta.

Parallelamente continua anche il lavoro sulle uscite. Il Giornale di Sicilia, con l’analisi di Massimiliano Radicini, ricorda che è già diventato ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Kristoffer Lund al Birmingham City, dove il terzino statunitense ha firmato un contratto quadriennale.

Resta invece aperta la situazione di Le Douaron. Il Troyes continua a seguire l’attaccante francese, ma la trattativa non ha ancora registrato l’accelerazione decisiva, anche se un’evoluzione nelle prossime settimane non è esclusa.

Tra i giocatori destinati a tenere banco nelle ultime settimane di mercato c’è anche Gyasi, mentre il Palermo continua a valutare le migliori soluzioni per gli elementi che non rientrano nel progetto tecnico di Inzaghi. Tra questi figurano anche Matteo Brunori, Alexis Blin, Salim Diakité e Buttaro, situazioni che potrebbero trovare una definizione prima della chiusura della sessione estiva.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, con la struttura della rosa ormai quasi completata, il Palermo è pronto a concentrare tutte le proprie risorse sugli ultimi rinforzi offensivi, considerati determinanti per consegnare a Inzaghi un organico completo in vista dell’inizio del campionato.