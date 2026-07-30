Palermo, il messaggio di Inzaghi dopo il ritiro: «Noi siamo pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 184358

Si è chiuso il ritiro del Palermo a Santa Cristina Val Gardena e, al termine della preparazione estiva in Alto Adige, arriva il messaggio di Filippo Inzaghi.

Il tecnico rosanero ha pubblicato sui propri profili social una foto di gruppo insieme alla squadra, accompagnandola da una breve ma significativa frase:


«Noi siamo pronti 💪🏻»

Un messaggio che trasmette fiducia e determinazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Archiviata la fase di lavoro in Val Gardena, il Palermo è adesso atteso dalla tournée in Australia, dove affronterà le ultime amichevoli estive prima dell’inizio della stagione ufficiale.

 

Altre notizie

pedullà

Pedullà: “Il Palermo ha mollato Viti. La Sampdoria ora ci crede”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Edy Tamajo, assessore regionale alle Attivita produttive

Nuovo Barbera, Tamajo: «Palermo merita uno stadio moderno all’altezza della sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 153914

Lund dopo il trasferimento al Birmingham: “Molto felice di essere qui. Voglio vivere una grande stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
1f499788-a136-4ea3-bee4-d57e2249aa95

Ritiro Palermo 2026: i rosanero salutano la Val Gardena (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (97) brunori

Longo: “Tentativo del Pisa per Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
aa73dbd0-ac9c-11ef-9098-9df607a762dc

Lund al Birmingham ufficiale, il tecnico degli inglesi: «Ha tutte le qualità per imporsi in Championship»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
DJ1_5851

Palermo, UFFICIALE: Lund ceduto a titolo definitivo al Birmingham

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 132809

Mercato Palermo, Moretto: “Kamaté ha rifiutato i rosanero. Anche l’Atletico Madrid respinto dall’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 125756

Nuovo Barbera, sospesa la seduta del Consiglio comunale: lavori riprenderanno alle 18

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (5) galassi

Barbera, trovata l’intesa tra Comune e Palermo: la convenzione va in Consiglio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 125929

Nuovo stadio Barbera, Commissione Sport: parere favorevole alla delibera

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
moreo

Il Tirreno: “Palermo, proposta per Moreo. Il Pisa continua a fare muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-30 184358

Palermo, il messaggio di Inzaghi dopo il ritiro: «Noi siamo pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
pedullà

Pedullà: “Il Palermo ha mollato Viti. La Sampdoria ora ci crede”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Edy Tamajo, assessore regionale alle Attivita produttive

Nuovo Barbera, Tamajo: «Palermo merita uno stadio moderno all’altezza della sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 153914

Lund dopo il trasferimento al Birmingham: “Molto felice di essere qui. Voglio vivere una grande stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 152442

Avellino, UFFICIALE: Todisco ceduto a titolo definitivo al Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026