Palermo, il messaggio di Inzaghi dopo il ritiro: «Noi siamo pronti»
Si è chiuso il ritiro del Palermo a Santa Cristina Val Gardena e, al termine della preparazione estiva in Alto Adige, arriva il messaggio di Filippo Inzaghi.
Il tecnico rosanero ha pubblicato sui propri profili social una foto di gruppo insieme alla squadra, accompagnandola da una breve ma significativa frase:
«Noi siamo pronti 💪🏻»
Un messaggio che trasmette fiducia e determinazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Archiviata la fase di lavoro in Val Gardena, il Palermo è adesso atteso dalla tournée in Australia, dove affronterà le ultime amichevoli estive prima dell’inizio della stagione ufficiale.