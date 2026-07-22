Il Resto del Carlino: “Il presidente della Reggiana conferma: «Bozzolan? Lo daremo al Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Arriva una conferma importante sul futuro di Andrea Bozzolan. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il presidente della Reggiana Romano Amadei ha praticamente annunciato il trasferimento del giovane esterno sinistro al Palermo.

Interpellato sul mercato, Romano Amadei, come riportato da Il Resto del Carlino, non ha lasciato spazio a dubbi: «Daremo Bozzolan al Palermo», ha dichiarato con decisione, lasciando intendere che l’operazione sia ormai in dirittura d’arrivo.


Alla domanda se si tratti di una buona cessione, il numero uno granata ha poi scherzato: «Quando pagheranno, vi saprò dire…», accompagnando la risposta con una risata.

Le dichiarazioni del presidente della Reggiana rappresentano un’ulteriore conferma di una trattativa ormai vicina alla conclusione. Come emerso anche negli ultimi giorni, il Palermo ha individuato in Andrea Bozzolan il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Augello sulla corsia sinistra.

Nel prosieguo dell’intervista concessa a Il Resto del Carlino, Amadei ha affrontato anche i temi legati alla situazione societaria della Reggiana, soffermandosi sull’addio di Doriano Tosi e Ivano Vacondio, sul rapporto con il figlio Alfredo e sulla programmazione della nuova stagione, confermando la fiducia nei confronti dell’allenatore Attilio Tesser.

Intanto, sul fronte rosanero, l’affare Bozzolan sembra ormai sempre più vicino alla fumata bianca.

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