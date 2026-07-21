Palermo, il report della doppia seduta in Val Gardena: domani test amichevole contro il Paradiso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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Prosegue il ritiro precampionato del Palermo al Centro Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina in Val Gardena. Anche nella giornata odierna i rosanero hanno sostenuto una doppia seduta agli ordini di Filippo Inzaghi, alternando lavoro tattico ed esercitazioni con il pallone.

Nel corso della mattinata la squadra è stata divisa in due gruppi, svolgendo esercitazioni dedicate alla didattica difensiva e una serie di lavori con particolare attenzione al possesso palla.


Nel pomeriggio, invece, dopo il consueto riscaldamento con i torelli, Brunori e compagni hanno proseguito con un’esercitazione sulla tattica difensiva prima di chiudere la seduta con una partita a tema con le sponde.

Domani, alle ore 17.00, il Palermo tornerà in campo al Centro Sportivo Mulin da Coi per affrontare il Paradiso nella seconda amichevole del ritiro estivo.

I biglietti per assistere all’incontro saranno acquistabili esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto sportivo al costo di 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i minori di 14 anni. La vendita dei tagliandi sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, il live streaming della sfida sarà disponibile sul sito ufficiale del Palermo FC.

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