Ritiro Palermo: conclusa la seduta pomeridiana, spazio a partitelle ed esercitazioni tattiche

Prosegue il ritiro del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. La seduta pomeridiana dell’undicesimo giorno di lavoro si è svolta interamente sotto una pioggia battente e con una temperatura di circa 17 gradi, condizioni che non hanno però rallentato il ritmo imposto da Filippo Inzaghi.

L’allenamento si è aperto con l’ingresso in campo della squadra e una fase di attivazione con il pallone, durante la quale i rosanero hanno svolto i classici torelli per prepararsi al lavoro successivo.





Successivamente, il tecnico ha proposto un’esercitazione tattica su tre quarti di campo: una squadra era chiamata ad attaccare la porta regolamentare, mentre l’altra doveva trovare la via del gol nelle porticine. Nel corso della seduta i due schieramenti si sono alternati nei compiti, così da lavorare entrambe le situazioni di gioco.

La parte finale dell’allenamento è stata dedicata a una serie di partitelle a tema in spazi ridotti, con sponde posizionate sia sul fondo sia lungo le linee laterali per aumentare ritmo e intensità delle giocate. Non sono mancati i gol: tra i marcatori figurano Palumbo, Estevez, Magnani, Ranocchia e Bani. L’ultima partitella è stata vinta dalla squadra con la casacca rosa.

Per tutta la durata della seduta il pallone è stato il protagonista assoluto. Inzaghi ha continuato a provare Jérémy Le Douaron nel ruolo di prima punta, proseguendo gli esperimenti tattici già avviati nei giorni scorsi, mentre particolare attenzione è stata dedicata alla fase di non possesso.

Con il triplice fischio finale si è così conclusa un’altra intensa giornata di lavoro in Val Gardena, con il Palermo che continua la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.