La Juventus presenta la seconda maglia: “Prima del bianco e il nero, c’era il rosa”

La Juventus ha presentato ufficialmente la seconda maglia per la stagione 2026/27. Il nuovo kit away segna un ritorno alle origini della storia bianconera, rispolverando il rosa, colore utilizzato dal club nei suoi primi anni di vita prima dell’adozione delle iconiche strisce bianconere.

Attraverso un comunicato, la società ha spiegato il significato della scelta stilistica:





«Prima che il bianco e il nero diventassero sinonimo di Juventus, c’era il rosa. Indossato dal Club nei suoi primissimi anni, questo colore rimane uno dei capitoli più affascinanti della storia bianconera. Per la stagione 2026/27, Adidas ritorna alle radici, mettendolo in primo piano».

La nuova divisa presenta una base rosa tenue arricchita da un motivo ispirato alla zebra, simbolo del club, mentre colletto, polsini e le tre strisce Adidas sulle spalle sono rifiniti in nero, creando un netto contrasto cromatico. Sul petto trovano spazio lo stemma della Juventus e lo storico logo Adidas in versione heritage.

Nel comunicato vengono evidenziati anche gli aspetti tecnici della maglia:

«Progettata per garantire prestazioni d’élite, la maglia è realizzata in un tessuto ingegnerizzato leggero con motivo zebrato che migliora la vestibilità e la libertà di movimento».

Infine, il club sottolinea l’impiego della tecnologia CLIMACOOL+ di Adidas, studiata per favorire traspirazione e comfort durante la gara. Il kit away 2026/27 sarà completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli rosa coordinati, richiamando lo stile scelto per la nuova divisa da trasferta.