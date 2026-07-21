La Juventus presenta la seconda maglia: “Prima del bianco e il nero, c’era il rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
juventus

La Juventus ha presentato ufficialmente la seconda maglia per la stagione 2026/27. Il nuovo kit away segna un ritorno alle origini della storia bianconera, rispolverando il rosa, colore utilizzato dal club nei suoi primi anni di vita prima dell’adozione delle iconiche strisce bianconere.

Attraverso un comunicato, la società ha spiegato il significato della scelta stilistica:


«Prima che il bianco e il nero diventassero sinonimo di Juventus, c’era il rosa. Indossato dal Club nei suoi primissimi anni, questo colore rimane uno dei capitoli più affascinanti della storia bianconera. Per la stagione 2026/27, Adidas ritorna alle radici, mettendolo in primo piano».

La nuova divisa presenta una base rosa tenue arricchita da un motivo ispirato alla zebra, simbolo del club, mentre colletto, polsini e le tre strisce Adidas sulle spalle sono rifiniti in nero, creando un netto contrasto cromatico. Sul petto trovano spazio lo stemma della Juventus e lo storico logo Adidas in versione heritage.

Nel comunicato vengono evidenziati anche gli aspetti tecnici della maglia:

«Progettata per garantire prestazioni d’élite, la maglia è realizzata in un tessuto ingegnerizzato leggero con motivo zebrato che migliora la vestibilità e la libertà di movimento».

Infine, il club sottolinea l’impiego della tecnologia CLIMACOOL+ di Adidas, studiata per favorire traspirazione e comfort durante la gara. Il kit away 2026/27 sarà completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli rosa coordinati, richiamando lo stile scelto per la nuova divisa da trasferta.

Altre notizie

355af4258e

Corriere dello Sport: “Zaniolo-Udinese, c’è l’accordo. Cagliari tra Maldini, Bowie e il sogno Souttar”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
salah-ansa-ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: “Udinese, Zaniolo verso il rinnovo. Cagliari e Sassuolo si sfidano per Maldini e Bowie”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (79) Sebastiano Desplanches

Il Messaggero: “Desplanches è giallazzurro: il Frosinone punta sul talento del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
9222a11007

Corriere dello Sport: “Cagliari, sprint per l’attacco: Maldini e Bowie nel mirino. Genoa su Gallo e Dovbyk”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-18 093857

Milan, omaggio a Inzaghi nella nuova maglia: il tecnico del Palermo protagonista del teaser

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
7c43f7e56c

Corriere dello Sport: “Besiktas-Salah, accordo vicino. Belotti saluta il Cagliari, Como insiste per Chalobah”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Cagliari, Belotti non supera le visite mediche: l’ex rosa non verrà tesserato

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Corriere dello Sport: “Belotti-Cagliari, salta il ritorno. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
5008b55ca1

Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede l’archiviazione per Rocchi e l’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria 1-1 (10) desplanches

Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (106) desplanches

Il Messaggero: “Desplanches a un passo dal Frosinone: il Palermo apre al prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026

Ultimissime

juventus

La Juventus presenta la seconda maglia: “Prima del bianco e il nero, c’era il rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Gregucci: «Palermo tra le favorite. Pohjanpalo? Non è il tipo di attaccante che mi intriga»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 192939

Catanzaro e Carrarese su Heinz, si inserisce anche la Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 191637

Ritiro Palermo: conclusa la seduta pomeridiana, spazio a partitelle ed esercitazioni tattiche

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
753298105_18331344676284820_1779606184864987555_n

Ufficiale: Daniel Fila è un nuovo giocatore dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026