Corriere dello Sport: “Besiktas-Salah, accordo vicino. Belotti saluta il Cagliari, Como insiste per Chalobah”

Il mercato internazionale regala una trattativa destinata a far rumore. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Besiktas è a un passo dal mettere a segno uno dei colpi più importanti della propria storia: è stato infatti raggiunto un accordo di massima con Mohamed Salah per un contratto annuale con opzione, da 10 milioni di euro a stagione più altri 2 milioni di bonus.

Come riporta il Corriere dello Sport, sull’attaccante egiziano erano arrivate anche proposte dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita, ma la volontà del giocatore di proseguire la propria carriera in Europa è stata determinante nelle trattative condotte dal suo agente. Il club di Istanbul ha già programmato un nuovo incontro con Salah per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla firma.





Intanto il Leeds ha ufficializzato l’acquisto del difensore Tarik Muharemovic per 40 milioni di euro. Il Corriere dello Sport sottolinea che metà dell’incasso finirà nelle casse della Juventus grazie agli accordi sulla futura rivendita. Il difensore ha espresso tutto il proprio entusiasmo dopo la firma, dichiarando di voler dare il massimo per aiutare il club inglese a vincere.

L’addio di Muharemovic spinge il Sassuolo ad accelerare sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, i neroverdi continuano a seguire con attenzione Francesco Acerbi, attualmente svincolato, e Pietro Comuzzo, in uscita dalla Fiorentina e seguito anche dal Torino. Inoltre resta vivo l’interesse per Daniel Maldini dell’Atalanta.

Sul fronte bergamasco, il Corriere dello Sport evidenzia che l’Atalanta prosegue i contatti con il Bayer Leverkusen per arrivare a Kerim Alajbegovic. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli resta fiducioso di ridurre la distanza economica con il club tedesco, forte anche del gradimento del giovane bosniaco, attratto dalla possibilità di essere allenato da Maurizio Sarri.

La società nerazzurra ha inoltre blindato Ederson, che ha firmato un nuovo contratto quinquennale dopo il mancato trasferimento al Manchester United. La scelta rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte dell’Atalanta, che ha voluto allontanare ogni dubbio sulle condizioni fisiche del centrocampista brasiliano.

È invece arrivata la conferma dell’addio di Andrea Belotti al Cagliari. Come riferisce il Corriere dello Sport, le visite mediche sostenute dall’attaccante non hanno dato gli esiti sperati e il direttore sportivo Pietro Accardi ha spiegato che il club avrebbe voluto ripartire dal giocatore, ma l’allungamento dei tempi di recupero dopo l’infortunio ha portato alla decisione di interrompere il rapporto.

Chiude il quadro il Como, che continua a trattare con il Chelsea per cercare di ridurre la distanza economica nell’operazione Trevoh Chalobah, e il Genoa, che ha ufficializzato l’arrivo di Hamed Junior Traoré dal Marsiglia, come riportato dal Corriere dello Sport.