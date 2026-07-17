Empoli, nel mirino Pagano della Roma: sorpasso su Padova e Südtirol

L’Empoli accelera per Riccardo Pagano. Il centrocampista classe 2004, reduce dalle esperienze in prestito con Catanzaro e Bari, è destinato a lasciare la Roma e potrebbe ripartire dalla Serie B.

Secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio su X, il club toscano è in pole position per assicurarsi il giovane talento giallorosso a titolo definitivo. Il direttore sportivo Fabio Artico avrebbe individuato in Pagano uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.





Il contratto del classe 2004 con la Roma è in scadenza tra un anno e le parti starebbero lavorando a una soluzione che potrebbe prevedere la cessione definitiva, con il club capitolino intenzionato a mantenere una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse di Padova e Südtirol, al momento però più defilati rispetto all’Empoli