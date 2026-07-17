Juve Stabia, UFFICIALE: dal Bologna arriva Luigi Caccavo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
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Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata: Luigi Caccavo è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Come comunicato dal club campano attraverso i propri canali, il calciatore arriva dal Bologna a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore dei rossoblù.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna CFC per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club rossoblù, dell’attaccante Luigi Caccavo, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027. Nato a Bari il 3 febbraio 2004, Caccavo è cresciuto nel settore giovanile del Torino. Nella stagione 2023/24 ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio professionistico con la Pergolettese, collezionando 14 presenze. Nel corso del mercato invernale si è trasferito al Trento, dove ha chiuso la stagione con altre 11 presenze. Nell’annata successiva ha iniziato il campionato con l’Ascoli in Serie C, totalizzando 16 presenze e una rete, prima del passaggio a gennaio al Caldiero Terme, con cui ha messo insieme 11 presenze e 2 gol. Nella passata stagione passa al Lumezzane in Serie C, dove ha disputato 36 partite, realizzando 11 reti e servendo 2 assist. Dopo la firma del contratto, Luigi dichiara: “Sono felice di essere arrivato a Castellammare, non vedo l’ora di iniziare e aspetto di vedervi numerosi. Forza Vespe!”.

 

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