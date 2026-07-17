Sampdoria, colpo Lauritsen: visite mediche in corso per l’ex Sparta Rotterdam

La Sampdoria mette a segno un colpo di spessore per il reparto offensivo. Il club blucerchiato avrebbe infatti chiuso l’operazione per Tobias Lauritsen, attaccante norvegese classe 1999, svincolato dopo l’esperienza con lo Sparta Rotterdam.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX e da Gianluca Di Marzio, il centravanti è già alle prese con le visite mediche, ultimo passo prima della firma e dell’ufficialità.

Per convincere Lauritsen a sposare il progetto blucerchiato, la Sampdoria avrebbe messo sul piatto un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, un ingaggio importante che testimonia le ambizioni del club in vista del prossimo campionato di Serie B.





L’operazione assume ancora più valore considerando la concorrenza superata dalla società ligure. Sul 27enne, infatti, si erano mossi anche club di primo piano come PSV Eindhoven, Feyenoord e Celtic, ma alla fine il giocatore avrebbe scelto Genova per rilanciarsi nel calcio italiano.

Ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale, con Lauritsen pronto a diventare uno dei principali rinforzi offensivi della Sampdoria per la stagione 2026-2027.