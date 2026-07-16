Di Marzio: “Palermo, raggiunto l’accordo con il Lens per Fortin”

Il Palermo è pronto a mettere a segno un nuovo colpo per la porta. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto l’accordo tra il Lens e il club rosanero per il trasferimento di Mattia Fortin, estremo difensore classe 2003.

L’intesa tra le due società è stata definita e l’operazione è ormai alle battute finali. Salvo sorprese, il portiere diventerà presto un nuovo giocatore del Palermo, andando a rinforzare il reparto a disposizione di Filippo Inzaghi. Fortin è dunque vicino al ritorno in Serie B, dopo aver collezionato nella scorsa stagione 14 presenze con la maglia del Padova.



