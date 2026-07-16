Ufficiale: Davide Costa Pisani è un nuovo giocatore del Verona

Adesso è ufficiale: Davide Costa Pisani lascia la Pistoiese e diventa un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Dopo settimane di interesse e trattative, il club scaligero ha definito l’acquisto a titolo definitivo del giovane talento.

A comunicare l’operazione è stata la stessa Pistoiese con una nota ufficiale: «La FC Pistoiese comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Davide Costa Pisani. Arrivato in arancione nell’estate del 2025 grazie alla lungimirante intuizione del direttore Massimo Taibi, Davide si è immediatamente distinto per qualità tecniche, personalità e dedizione al lavoro».

Il club toscano ha poi ripercorso la crescita del giocatore nel corso dell’ultima stagione, sottolineando come le sue prestazioni abbiano attirato l’attenzione della società veneta: «Durante la sua esperienza con la maglia della Pistoiese ha proseguito con continuità il proprio percorso di crescita, mettendosi in mostra con prestazioni di assoluto livello che gli sono valse l’attenzione di un club prestigioso come l’Hellas Verona».





Infine, il saluto della società arancione: «La Società desidera ringraziare Davide Costa Pisani per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati durante la sua esperienza in arancione, e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera in un club prestigioso come l’Hellas Verona».

Per Costa Pisani si apre così una nuova tappa della sua carriera, con l’opportunità di mettersi in mostra in una realtà ambiziosa come quella dell’Hellas Verona.