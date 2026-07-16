Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Il Vicenza è sempre più vicino a completare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo l’arrivo dell’attaccante Frank Tsadjout dalla Cremonese, reduce dagli ultimi sei mesi in prestito al Pescara, il club biancorosso è ora concentrato sull’ultimo tassello per il centrocampo: Mattia Valoti. La Gazzetta dello Sport spiega che sono in corso i contatti con la Cremonese per riportare nella città dove è nato il figlio d’arte, cresciuto quando il padre Aladino vestiva proprio la maglia del Vicenza.

Anche il Südtirol continua a muoversi sul mercato. La Gazzetta dello Sport riferisce che è stato ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Vasco Lopes, mentre resta viva la trattativa con il Venezia per l’esterno islandese Bjarkason, destinato a rinforzare la corsia offensiva.


La Cremonese, intanto, guarda ancora al Catanzaro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club grigiorosso ha avviato i contatti per il centrocampista Simone Pontisso, anche se la valutazione di circa due milioni di euro fatta dai calabresi viene al momento ritenuta elevata e serviranno ulteriori negoziati per trovare un’intesa.

Sempre a centrocampo, il Pisa ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Leone dalla Juve Stabia. Le Vespe, invece, sono ormai vicinissime a chiudere per l’esterno sinistro Terrence Douglas, in arrivo dal campionato olandese.

Il Catanzaro continua a lavorare anche sui giovani. La Gazzetta dello Sport sottolinea che i giallorossi sfidano il Padova per Matteo Cocchi dell’Inter e hanno inserito in rosa i promettenti Alejo Garnica, proveniente dal Nardò, e Francesco Reita dal Monza.

In casa Padova, oltre alla linea verde, si valutano nuovi innesti. La Gazzetta dello Sport segnala l’interesse per il classe 2007 Verde della Juventus, mentre il tecnico Antonio Calabro potrebbe ritrovare Calabrese, già allenato ai tempi della Carrarese e ora rientrato al Verona.

Completano il quadro le operazioni dell’Entella, pronta ad accogliere Mattia Motolese dal Bologna, e dell’Ascoli, che ha rinnovato il contratto di Chakir e saluta Simone Corazza, ormai destinato alla Serie C.

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