Sampdoria, accelerata per Ravanelli: passi avanti nella trattativa con il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo monza 0-3 (103) ravanelli vasic

La Sampdoria continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Il nome in cima alla lista dei blucerchiati resta quello di Luca Ravanelli, centrale di proprietà del Monza.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, la Sampdoria avrebbe compiuto importanti passi avanti nella trattativa per assicurarsi il difensore. Al momento non ci sono ancora accordi ufficiali, ma i contatti tra le parti proseguono e la negoziazione sembra essere entrata in una fase decisiva.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi su un’operazione che consentirebbe alla Sampdoria di aggiungere esperienza e solidità al proprio reparto arretrato in vista della nuova stagione.


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