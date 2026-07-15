Vicenza, ufficiale l’arrivo di Franck Tsadjout: contratto fino al 2028

Il Vicenza ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Franck Tsadjout dalla Cremonese. L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2028, andando a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Classe 1999 e cresciuto nel settore giovanile del Milan, Tsadjout vanta una significativa esperienza tra Serie A, Serie B e il campionato belga. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Charleroi, Cittadella, Pordenone, Ascoli, Cremonese, Frosinone e Pescara, collezionando complessivamente 156 presenze nei campionati professionistici.





Con questo innesto, il Vicenza aggiunge al proprio organico un attaccante fisico e già esperto della categoria, puntando sulle sue qualità per affrontare al meglio la stagione che sta per iniziare.