Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Il Frosinone è pronto ad accogliere Sebastiano Desplanches. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il portiere del Palermo è destinato a trasferirsi in Ciociaria con la formula del prestito per affrontare la sua prima esperienza in Serie A.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Desplanches completerà il reparto portieri della formazione guidata da Massimiliano Alvini e inizialmente partirà alle spalle di Lorenzo Palmisani, attuale titolare dell’Under 21 azzurra. Fino alla scorsa stagione era proprio il portiere rosanero a difendere i pali della Nazionale giovanile, confermando il valore di un talento considerato tra i più promettenti del panorama italiano.





Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Renzo Castagnini punta sulle qualità del classe 2003, protagonista in passato con l’Italia Under 20, con cui ha conquistato la medaglia d’argento al Mondiale di categoria e il riconoscimento come miglior portiere del torneo. La crescita del giocatore è stata però rallentata da prestazioni altalenanti e da alcuni problemi fisici, compreso l’infortunio che nella scorsa stagione ha chiuso anzitempo la sua esperienza in prestito al Pescara dopo 26 presenze.

Per la Gazzetta dello Sport, il Frosinone rappresenta l’ambiente ideale per rilanciare la carriera di Desplanches e permettergli di esordire finalmente in Serie A. Dopo il percorso nei settori giovanili di Inter e Milan, le esperienze con Vicenza, Trento, Palermo e Pescara, il portiere è pronto a una nuova sfida. Intanto il club ciociaro continua a muoversi sul mercato: dopo Amey, El Azzouzi e l’imminente arrivo di Desplanches, resta vivo l’interesse per Alessio Zerbin del Napoli, mentre Hasa sarà prima valutato da Massimiliano Allegri e piace anche Correia della Juve Stabia.