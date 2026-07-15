Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan in pole per la fascia sinistra: trattativa avanzata”

Il Palermo continua a muoversi anche per rinforzare la corsia mancina della difesa. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, oltre agli interventi previsti nel reparto offensivo, la dirigenza rosanero è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi un’alternativa ad Augello.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il profilo che convince maggiormente il direttore sportivo Carlo Osti è quello di Andrea Bozzolan, terzino sinistro della Reggiana cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il classe 2004 viene ritenuto il giocatore ideale per ricoprire il ruolo di vice Augello all’interno del nuovo progetto tecnico.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa tra il Palermo e la Reggiana è già in una fase avanzata e potrebbe registrare sviluppi concreti nei prossimi giorni, consentendo ai rosanero di aggiungere un altro tassello alla rosa in vista dell’inizio della stagione.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Bozzolan rappresenta il profilo individuato per garantire qualità e prospettiva sulla fascia sinistra, uno dei reparti che il Palermo intende completare nel corso di questa sessione di mercato.