Juve Stabia, spunta Petrungaro per l’attacco

La Juve Stabia continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pietro De Giorgio e guarda ancora in casa Potenza. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza gialloblù è quello di Luca Petrungaro, esterno destro reduce da una stagione positiva in Basilicata.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico stabiese avrebbe indicato il classe 2000, già allenato proprio al Potenza, come uno dei profili ideali per rinforzare le corsie offensive. Su Petrungaro, però, la concorrenza non manca: anche Bari e Cosenza avrebbero manifestato interesse per il giocatore.

Non è la prima volta che la Juve Stabia guarda al club rossoblù. Nelle scorse settimane, infatti, erano stati accostati ai campani anche altri elementi del Potenza come Erradi, Castorani e Fellipe, a conferma dell’ottimo rapporto tra De Giorgio e diversi protagonisti della sua precedente esperienza in panchina.



