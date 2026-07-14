Ritiro Palermo: doppia seduta in Val Gardena, il report

Continua il ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha sostenuto una doppia seduta di allenamento in vista del primo test amichevole in programma martedì.

Al mattino i rosanero, dopo una fase di attivazione in palestra, hanno lavorato sulla costruzione dal basso attraverso un gioco di posizione e su alcune situazioni di tattica offensiva. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha svolto un programma incentrato sul lavoro aerobico.





Domani alle 17.30 il Palermo affronterà il Gherdëina al Centro Sportivo “Mulin da Coi” per la prima amichevole del ritiro. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del club rosanero, mentre i biglietti saranno acquistabili esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto al costo di 10 euro. L’ingresso sarà gratuito per i minori di 14 anni.