Ritiro Palermo: doppia seduta in Val Gardena, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
ritiro palermo

Continua il ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha sostenuto una doppia seduta di allenamento in vista del primo test amichevole in programma martedì.

Al mattino i rosanero, dopo una fase di attivazione in palestra, hanno lavorato sulla costruzione dal basso attraverso un gioco di posizione e su alcune situazioni di tattica offensiva. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha svolto un programma incentrato sul lavoro aerobico.


Domani alle 17.30 il Palermo affronterà il Gherdëina al Centro Sportivo “Mulin da Coi” per la prima amichevole del ritiro. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del club rosanero, mentre i biglietti saranno acquistabili esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto al costo di 10 euro. L’ingresso sarà gratuito per i minori di 14 anni.

Altre notizie

bani

Palermo, le amichevoli del ritiro saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Juventus-Palermo, doppia diretta: il test estivo sarà visibile anche in streaming gratuito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Bari 1-0 (39) desplanches

Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 124941

Ritiro Palermo, parla Cassandro: «Inzaghi mi ha convinto subito. Bani è un leader»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 125004

Ritiro Palermo, parla Cassandro: «La Serie A è il mio obiettivo, ma ora voglio conquistarla con questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
giuseppe-leone-juvestabia

Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo monza 0-3 (98) corona

Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (136) tifosi

Repubblica: “Palermo, tetto sugli abbonamenti. Solo 17 mila tessere per aprire i cantieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti: «Con Inzaghi e Osti il Palermo tornerà presto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo pescara 5-0 (141) brunori

La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (58) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Corona verso l’Entella, cresce l’interesse per Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026

Ultimissime

ritiro palermo

Ritiro Palermo: doppia seduta in Val Gardena, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
brutti

Mantova, Brutti: «Marras ci lascia una grande plusvalenza, ora puntiamo a Dembélé»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 193906

Juve Stabia, spunta Petrungaro per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
748534173_1364884605566101_9031141797906976063_n

Ufficiale: Maat Daniel Caprini è un nuovo giocatore del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746661057_1269356651791405_6711069230552585198_n

Ufficiale: Lorenzo Ignacchiti è un nuovo giocatore del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026