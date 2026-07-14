Juventus-Palermo, doppia diretta: il test estivo sarà visibile anche in streaming gratuito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Buone notizie per i tifosi del Palermo che vorranno seguire l’amichevole contro la Juventus. Dopo l’annuncio della trasmissione in diretta su Sky, arriva un’ulteriore conferma: il test in programma martedì 11 agosto alle ore 12 sarà visibile anche gratuitamente in streaming attraverso i canali ufficiali del club bianconero.

La Juventus ha infatti comunicato che tutte le amichevoli del precampionato della prima squadra saranno trasmesse senza costi su Juventus.com e sull’app ufficiale Juventus, previa semplice registrazione. La sfida contro i rosanero rientra nel pacchetto delle sette gare estive e sarà disponibile gratuitamente per gli utenti italiani.


Per il Palermo si tratta di un appuntamento di grande prestigio contro una delle protagoniste della Serie A, oltre che di un importante banco di prova nella preparazione alla stagione 2026/27.

L’incontro tra Juventus e Palermo sarà dunque trasmesso sia su Sky sia in streaming gratuito sul sito e sull’app ufficiale della Juventus, offrendo ai tifosi rosanero una doppia possibilità per seguire il test estivo.

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