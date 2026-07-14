Cremonese, nello staff di Giampaolo arriva Del Grosso: ex tecnico della Primavera del Palermo
La Cremonese rinforza anche il proprio staff tecnico. Come riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, Cristiano Del Grosso entra a far parte del gruppo di lavoro di Marco Giampaolo.
L’ex allenatore della Primavera del Palermo ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra, iniziando così una nuova esperienza in Serie A al fianco dell’ex tecnico di Milan, Sampdoria e Torino.
Per Del Grosso si tratta di un nuovo capitolo della carriera dopo l’esperienza nel settore giovanile rosanero, dove ha guidato la formazione Primavera.