Gazzetta dello Sport: “Samp, idea Camarda. Intanto l’Entella è a un passo da Corona”

Il mercato degli attaccanti continua a infiammare la Serie B. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria sta valutando il profilo di Francesco Camarda, mentre l’Entella è vicinissima a chiudere l’arrivo in prestito di Giacomo Corona dal Palermo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Mantova prosegue il proprio mercato puntando sui giovani. Dopo aver definito gli arrivi di Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli e Cajazzo dal Casarano, il club virgiliano si è assicurato anche Matteo Spinaccè, attaccante dell’Inter reduce dall’esperienza con l’Under 23 nerazzurra.





Un’altra operazione in dirittura d’arrivo riguarda Giacomo Corona. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Palermo, dopo aver respinto nella scorsa stagione tutte le richieste per il classe 2004, questa volta avrebbe deciso di concederlo in prestito. L’Entella è infatti a un passo dalla chiusura dell’operazione.

Sempre sul fronte giovani, la Carrarese è pronta ad accogliere Cissè dall’Atalanta, mentre la Cremonese ha blindato David Stückler, che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030.

Tra le altre operazioni evidenziate da La Gazzetta dello Sport, Gaston Brugman è pronto a firmare con il Modena, il Benevento ha definito l’arrivo di Leonardo Sernicola, mentre l’Ascoli ha chiuso per Gennaro Acampora. A centrocampo, il Cesena ha individuato in Schirone del Pineto un rinforzo per la mediana, mentre l’Arezzo ha ingaggiato Mattia Sala, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Pisa.

In casa Sampdoria, invece, il nome che alimenta le discussioni è quello di Francesco Camarda. La Gazzetta dello Sport spiega che, al momento, si tratta di una suggestione più che di una trattativa avanzata, ma il club blucerchiato rappresenterebbe una destinazione gradita per favorire la crescita del talento del Milan.

Dopo il rientro dal prestito al Lecce, il Milan sta infatti valutando la soluzione migliore per consentire a Camarda di trovare continuità. L’arrivo sulla panchina blucerchiata di Bernardo Corradi potrebbe rappresentare un elemento favorevole, considerando il progetto tecnico e le ambizioni della Sampdoria.

Nel frattempo Corradi continua il lavoro nel ritiro estivo, osservando da vicino il gruppo e monitorando anche le condizioni di Lorenzo Insigne, che sta seguendo un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione fisica. Da valutare anche il futuro di Gennaro Tutino, rientrato dall’esperienza all’Avellino e ancora al centro delle riflessioni della società.

Infine, La Gazzetta dello Sport sottolinea come la Sampdoria sia al lavoro anche per rinforzare gli altri reparti. Le priorità riguardano un portiere titolare, un difensore e un esterno sinistro. Restano vive le piste che portano al greco Charalampos Lykogiannis, svincolato dal Bologna, e all’attaccante Gabriel Charpentier, reduce dall’esperienza in Polonia.