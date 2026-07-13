Carrarese, ufficiale l’arrivo di Moustapha Cissé dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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La Carrarese mette a segno un nuovo colpo per il reparto offensivo. Il club apuano ha infatti ufficializzato l’arrivo di Moustapha Cissé dall’Atalanta con la formula del prestito: l’attaccante vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2027.

A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale, confermando l’accordo raggiunto con il club bergamasco per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni del classe 2003.


Cissé arriva a Carrara con l’obiettivo di rilanciarsi e mettere le proprie qualità al servizio della squadra in vista della prossima stagione. La Carrarese punta sul talento e sul potenziale dell’attaccante per rafforzare il proprio reparto offensivo e affrontare con ambizione il nuovo campionato.

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