Cesena, Ciofi: «Il nostro primo obiettivo sarà la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
palermo cesena 2-0 (81) augello ciofi

Prima della partenza in ritiro prestagionale del Cesena, ha rilasciato alcune dichiarazioni il capitano bianconero, Andrea Ciofi, facendo il punto sulla scorsa stagione e anticipando gli obiettivi dei romagnoli per il prossimo campionato di Serie B.

«Devo dire che dopo il raggiungimento della Serie B, che era il mio vero obiettivo, ho dato meno peso a quelli che sono i miei numeri – ha spiegato Ciofi -. Ora voglio godermi il viaggio con questa maglia e per questa città che ormai considero mia»


Il capitano bianconero è poi tornato a parlare della scorsa stagione: «E’ stato un campionato particolare c’è stata una grandiosa partenza ma poi ci sono state anche grandi difficoltà. Qualora si ripresentassero queste difficoltà, è probabile che riusciremmo ad affrontarle meglio, visto che ci siamo già passati»

E su cosa serve per rendere una stagione vincente, Ciofi non ha dubbi: «Io sono dell’idea che per vivere stagioni vincenti si abbia bisogna di un grande gruppo: le qualità umane sono decisive quanto quelle tecniche. Anche anno scorso il gruppo è sempre stato unito e coeso»

Infine, sul quello che sarà il prossimo campionato: «Il livello della Serie B è equilibratissimo. A parte quelle due o tre squadre che partono con la dichiarata intenzione di salire, tutte le altre devono lottare prima di tutto per salvarsi. Il primo pensiero del Cesena deve essere la salvezza: una volta raggiunta, allora guarderemo se ci sarà la possibilità di fare altro»

 

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