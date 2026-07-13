Gazzetta dello Sport: “Verona su Cheddira, Cesena e Catanzaro si muovono: le ultime di mercato in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Serie B Palermo Bari 1-0 (9) cheddira

Il mercato di Serie B continua a vivere giornate particolarmente intense, con diverse società impegnate a definire rinforzi in ogni reparto. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle principali trattative del campionato cadetto, tra obiettivi in attacco, difesa e centrocampo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Verona prova il colpo Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo il prestito al Lecce e pronto a valutare un ritorno in Serie B, categoria nella quale si è messo in evidenza ai tempi del Bari. Il club scaligero segue anche Condé del Venezia, operazione collegata ai discorsi già avviati tra le due società per Lorenzo Montipò.


Il Cesena continua a essere molto attivo sul mercato. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i romagnoli si sono inseriti nella corsa ad Antonio Fiori del Mantova, seguito anche dal Frosinone, e monitorano Luca D’Andrea, rientrato al Sassuolo dopo l’esperienza in prestito all’Avellino.

Operazione definita invece per il Benevento, che si assicura Lorenzo Sernicola, reduce dall’ultima stagione disputata con la maglia dello Spezia ma di proprietà della Cremonese.

La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre come Matteo Cocchi, giovane laterale dell’Inter, sia tra i profili più richiesti del mercato di Serie B. Il Padova appare al momento in vantaggio, anche se il Catanzaro continua a seguire con attenzione il difensore nerazzurro.

Il Catanzaro, nel frattempo, guarda anche alla Serie D e punta sui gemelli Franck e Franky Tchaouna dell’Enna, fratelli dell’ex attaccante della Lazio Loum Tchaouna.

L’Ascoli ha invece definito l’arrivo del centrocampista Gennaro Acampora, svincolato dopo l’esperienza con il Pescara.

Per la Juve Stabia resta vivo l’interesse nei confronti del difensore Davide Bettella del Pescara, mentre è ormai vicino l’arrivo dell’esterno olandese Terrence Douglas, svincolato dopo l’esperienza con il FC Eindhoven.

Come riporta ancora la Gazzetta dello Sport, anche l’Empoli inizia a muoversi sul mercato valutando il ritorno di Filippo Bandinelli e seguendo Emanuele Adamo dello Spezia. Il Mantova, infine, oltre a Federico Ceccherini, ha definito anche l’arrivo del centrocampista Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli.

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